Dal 12 dicembre al 6 gennaio 2021, ospite nelle vetrine delle attività sotto i portici, in via Istonia, di fronte la villa comunale a San Salvo, l’artista sansalvese Davide Scutece che presenta la collezione dedicata all’Anima del Natale 2020.

Una mostra personale nel periodo del lockdown, presentata in totale sicurezza, visitabile tutte le ore della giornata, nelle vetrine delle attività, nella galleria naturale dei portici.

La fantastica collezione è composta da 13 quadri che “raccontano” il Natale di quest’anno.

Un Natale fatto di pensieri, di attese e di emozioni. Un connubio tra l’attuale situazione pandemica e il ricordo del Natale tradizionale a cui siamo abituati; in queste opere animate da un mix di colori tenui e vivaci la speranza prevale sull’attuale visione offuscata. La pandemia è in tutto il mondo, ma la luce è in tutto l’Universo e l’oscurità non riesce a farla svanire. Come un bambino che, sbirciando sotto l’albero la notte di Natale, spera di trovare il suo giocattolo preferito, allo stesso modo noi, sbirciando dalle finestre e guardando verso l’alto, speriamo di riabbracciare presto le persone che amiamo. È questa, la dolce attesa, quella di Maria e quella nostra, a farci emozionare di fronte la semplicità dei gesti quotidiani: l’abbraccio della famiglia riunita, il buonumore per la tavola imbandita, le stanze addobbate, il calore delle luci e dei camini, la nascita di Gesù in pieno giorno: la luce divina supera quella umana.

Grazie all’iniziativa dei negozianti dei Portici, un quadro della collezione, del valore di € 500,00, verrà regalato tra coloro che, dal 12 dicembre al 6 gennaio, faranno acquisti nei loro negozi.

Verrà consegnato un biglietto su cui scrivere il quadro preferito e il fortunato lo porterà a casa il 6 gennaio 2021.

Davide Scutece (Artista)

334.1175693

Marianna Durante (388.1171147)

Graziano Artese (347.3123564)

(referenti dei commercianti sotto i Portici)