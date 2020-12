Il cantautore e organizzatore di eventi Marco Santilli ospite di Nonsolomusica Radio

Venerdì, 11 dicembre, alle ore 18:30, sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, il cantautore Marco Santilli sarà intervistato da Lara Molino, ideatrice e + direttrice artistica della radio web.

L’intervista sarà in diretta e gli ascoltatori potranno intervenire durante la trasmissione, commentando sulla pagina della radio. Santilli, diplomato al conservatorio, è un chitarrista, trombettista e cantautore. Nel 2008 pubblica il suo primo album d'inediti dal titolo "Comunicato radio" e nel 2009 viene selezionato e arriva tra i finalisti di “Sanremo Web”, manifestazione che lo vede esibirsi nel prestigioso Teatro Ariston.

Suona in diverse parti d’Italia e partecipa al programma televisivo “TalentFest”, in onda in prima serata su Rai1. Nel 2013 esce il suo secondo album di inediti dal titolo “Per sempre” che vanta collaborazioni con Leda Battisti, Rosalia Misseri, Hera Bjork. Negli anni successivi pubblica numerosi singoli tra i quali “Dammi un attimo”, “Solo con te”, “Portami via da me” e realizza altrettanti videoclip che vedono la partecipazione delle show-girls Laura Freddi, Samantha De Grenet, Anna Falchi e dell’attore Pippo Franco.

Nel 2016 Marco fonda la “MarcoSantilli Communication”, un'agenzia di eventi con cui porta avanti diversi progetti per il sociale e per il territorio, collaborando con diversi enti e strutture regionali. Con questa nuova realtà riprende la gestione artistica del Politeama Ruzzi di Vasto portando in città stagioni teatrali di rilievo.