L'Abruzzo in cucina: Il timballo abruzzese delle feste

Il timballo, oltre ad essere un piatto tipico della tradizione delle feste in Abruzzo. Differisce dalle lasagne poiché gli strati non sono caratterizzati dalle classiche sfoglie di pasta all'uovo ma da strati di crespelle. Il segreto è proprio qui, nelle sottilissime crepes.

Ingredienti:

Per le "scrippelle"

10 uova

20 cucchiai di farina 00 rasi

5 bicchieri di acqua

1 pizzico di sale

Per il ripieno

400 gr di manzo macinato

400 gr di vitello macinato

400 gr di maiale macinato

1 cucchiaio di burro

q.b. olio d'oliva

soffritto di sedano, carota e cipolla

1 bicchiere di vino per sfumare la carne

500 gr di mozzarella

100 gr di parmigiano grattugiato

Per il sugo

soffritto di sedano, carota e cipolla

q.b. olio d'oliva

1 pezzo di muscolo o di maiale per il sugo

1 litro di passata di pomodoro

Altri ingredienti

burro per ungere la teglia

1 uovo per il condimento

1/2 bicchiere di latte per il condimento

Procedimento:

Per le scrippelle sbattere prima tutte le uova poi aggiungere uno alla volta i cucchiai di farina e il pizzico di sale, facendo attenzione a non far formare grumi. Aggiungere un pò alla volta i bicchieri d'acqua. Ungere la padella e mettere sul fuoco, quando è caldo mettere un mestolo di composto. Le crepes devono essere molto sottili. Appena si stacca, girarla e farla cuocere anche dall'altra parte. Riporle su un piano per farle asciugare.

Per il ripieno mettere in una teglia burro, olio e soffritto. Far soffriggere e mettere la carne, sfumare con un pò di vino e lasciar cuocere.Una volta cotto aggiungere il parmigiano (circa 100 grammi) e mescolare bene.

Per il sugo soffriggere un pò di carne di maiale o un muscolo e aggiungere la passata di pomodoro. Lasciar restringere.

In un bicchiere sbattere un uovo con 1/2 bicchiere di latte. Ungere o imburrare una teglia di alluminio da 8 persone.Foderare la teglia con le scrippelle al centro e sui bordi lasciando dei lembi esterni su tutto il perimetro della teglia che serviranno da copertura finale. Mettere prima un pò di sugo (senza esagerare, giusto una spruzzata), carne macinata, mozzarella e 1 cucchiaio sparso del composto uova + latte. Volendo potete mettere anche dei fiocchi di burro tra uno strato e l'altro. Rimettere uno strato di crepes e rifare stesso procedimento fino alla fine. Ricoprire con i lembi lasciati esterni e ultimare con due o tre crepes in cima a coprire tutto. Aggiungere qualche tocchetto di burro sulla superficie e infornare a forno caldo a 160° per 2 ore circa. Fare attenzione a non farlo bruciare sopra. Tenere magari coperto con carta alluminio prima e scoprirlo dopo un’ora circa.

Per tagliarlo, capovolgerlo su un piano dopo 5/10 minuti dal fine cottura.