Presepe dedicato alla chiesa di San Giuseppe del maestro Franco Rana

Si rinnova quella che sta diventando una tradizione natalizia del dono alla Città di San Salvo di un artistico presepe a cura di Francesco Rana, vero cultore dell'arte presepiale. Per il quarto anno consecutivo Rana ha donato al sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca un presepe realizzato prendendo come soggetto la chiesa di San Giuseppe realizzato perfettamente in scala.

Un lavoro artigianale sapiente che dimostra come sia ben radicata a San Salvo l’arte presepista. Il sindaco ha ringraziato Franco Rana per “aver ancora una volta saputo cogliere e rappresentare uno dei simboli della città come la chiesa di San Giuseppe nella sua piazza più cara ai sansalvesi. Con l’immagine di san Vitale collocato quale novello pastore a cura di tutti i fedeli della nostra città”. Il sindaco Magnacca evidenzia come la rappresentazione della Natività posta all’ingresso della chiesa di San Giuseppe rafforzi il valore “della fede profonda di questa comunità e del suo legame al patrono san Vitale nel rispetto delle nostre tradizioni cristiane".

Il presepe resterà esposto per tutto il periodo natalizio nella stanza del sindaco.