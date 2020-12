Assegnate le borse di studio 2020 dalla Pilkington Italia NSG Group

In modalità virtuale, c’è stata oggi pomeriggio la cerimonia di assegnazione delle borse di studio 2020 della Pilkington Italia NSG Group, per premiare i 36 ragazzi più meritevoli tra i figli di dipendenti, alla presenza del Presidente Graziano Marcovecchio, di molti dirigenti aziendali, dei sindaci dei comuni di residenza degli studenti premiati, dei dirigenti scolastici, dei ragazzi e dei loro familiari.

Quest’anno l’azienda ha scelto di ampliare il numero dei premiati, il doppio rispetto agli anni scorsi. Il presidente Marcovecchio, rammaricato dal fatto di non poter fare il consueto evento natalizio, che di solito comprendeva: il premio fedeltà per i dipendenti, la presentazione del calendario realizzato dai bambini e questa premiazione, ha sottolineato che le borse di studio sono iniziate nel 2012, quando l’azienda compiva 50 anni, e con il passare degli anni si è continuato a voler premiare il merito, ampliandone il numero. “Questi ragazzi sono i talenti del nostro territorio e il ruolo delle aziende, dei Comuni è quello di incoraggiarli nel loro percorso scolastico e lavorativo, in quanto rappresentano la speranza del Vastese.”

