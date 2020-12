Auguri per gli anziani della Rsa San Vitale

“Abbiamo voluto formulare, a nome di tutta la Comunità di San Salvo, i migliori auguri agli ospiti della residenza per anziani San Vitale. Nei mesi scorsi alcuni di loro hanno dovuto sopportare i disagi causati dal contagio che ha comportamento l’isolamento dagli affetti più cari. La nostra è stata una visita di vicinanza per portare tutto il nostro affetto”. A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che, accompagnata dall’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis e dalla responsabile Natascia Dell’Osa, ha consegnato alla responsabile della Rsa San Vitale Edos, Lorenza Bruno, una ghirlanda realizzata dai ragazzi del Centro socio educativo Il Mosaico.

“Un simbolo donato nella semplicità – ha concluso il sindaco – per far giungere il nostro calore in questi giorni dove ognuno è chiamato a riscoprire nelle proprie famiglie il significato più profondo del Natale”.