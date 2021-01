Parcheggi a San Salvo. PD: "Che siano a servizio di tutti i cittadini e attività commerciali"

“Proseguono gli interventi a spot da parte dell'Amministrazione comunale di San Salvo privi però di strategicità, pianificazione e programmazione”. Lo dichiarano i Consiglieri comunali di minoranza Marika Bolognese (Italia Viva), Antonio Boschetti (Pd), Gennaro Luciano (Pd), Gianni Mariotti (Pd) e Fabio Travaglini (Più San Salvo) dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del nuovo mini parcheggio in via Duca degli Abruzzi che verrà realizzato in un’area compresa tra "l'intersezione con via dei Cipressi e c.so Garibaldi.

In sede di votazione ci siamo astenuti non perché contrari ad opere pubbliche, ma perché riteniamo che l’Amministrazione comunale, viste e ormai note a tutti le problematiche viarie e di sosta che insistono sull'intera arteria di via Duca degli Abruzzi, avrebbe potuto identificare un’altra area che sarebbe stata a servizio di tutte le attività commerciali e non solo in una determinata e circoscritta area della via cittadina”, proseguono i consiglieri di opposizione che invitano l'Amministrazione comunale a prendere visione dell'intera città prima di prendere decisioni e procedere a lavori sì necessari ma che siamo però utili a tutti i cittadini e a servizio di tutte le attività commerciali.

"Riteniamo inoltre - proseguono i consiglieri di opposizione - che l'area identificata dall'Amministrazione creerà problemi viari vista la decisione di realizzarlo in un'area a bordo strada che a nostro avviso peggiorerà solo la circolazione stradale. Vedremo cosa succederà a fine lavori quando lo stesso entrerà nella fruizione dei cittadini".

"Vista infine la volontà dell'Amministrazione comunale di dotare la città di un mini parcheggio a servizio dei cittadini e a vantaggio della funzione commerciale, invitiamo la stessa a reperire quanto prima altri fondi da destinare anche in altre aree della città che necessitano anch'esse di altri parcheggi con il medesimo scopo", concludono i consiglieri Bolognese, Boschetti, Luciano, Mariotti e Travaglini che rinnovano la loro disponibilità a collaborare fattivamente con l'Amministrazione, qualora interpellati, nell'ottica di un miglioramento della città.