Vita Di Paolo compie 100 anni, gli auguri del Sindaco

Vita Di Paolo nata il 24 gennaio 1921 a Castelguidone e residente da decenni a San Salvo ha compiuto 100 anni.

Il sindaco Tiziana Magnacca si è recata a casa della centenaria per porgerle i migliori auguri a nome di dutta la Città di San Salvo consegnandole una targa e un mazzo di fiori.

Ha partecipato anche il sindaco di Castelguidone Donato Sabatino.

Due sindaci in fascia tricolore per una data da ricordare per la signora Vita Di Paolo e la famiglia Troiano.

AUGURI