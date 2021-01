Favole gratis a domicilio, l'iniziativa solidale di Creati-Vita

Creati-Vita pensa ai più piccoli e dedica loro un serivizio speciale, le favole a domicilio.

"Basta un libro e tanto entusiasmo!

Per chi vuole, su prenotazione, CreatiVita regala una favola per tutti i bambini costretti in casa!

Tutte le domeniche di febbraio!

Prenota anche tu i tuoi 10 minuti di avventure!

È gratuito!

Invia la tua richiesta a: info@atcreativita.it con un numero di telefono e verrai contattato!

La Cultura salverà il mondo!"