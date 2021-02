Inizia lo smantellamento dell’ autoporto, sta per diventare realtà l’ insediamento Amazon a San Salvo

Una nuova vita per l'autoporto di San Salvo, dopo oltre 20 anni dalla costruzione, costato diverse decine di milioni di euro, più volte inaugurato ma mai entrato in attività. Amazon, multinazionale delle vendite online, ha acquisito dall' Arap ( ente gestore) l'intera area e inoltre i terreni adiacenti da piccoli proprietari. Oggi inizia lo smantellamento della struttura in essere per poi costruire una nuova ed adeguare l'intero perimetro dell' insediamento. Nuova linfa per il territorio vastese, nuove speranze occupazionali per le famiglie, nuovi propositi per la comunità.

foto: Simone Colameo