Comitato Civico Ambientalista: "Tempio Crematorio, localizziamolo lontano dal centro abitato"

Il Comitato Civico Ambientalista di San Salvo nutre grande apprensione riguardo al tempio crematorio che l'amministrazione comunale intende realizzare presso il cimitero, distante circa 700 metri dal centro storico, a pochissima distanza da una scuola frequentata da bambini della primaria e dell'infanzia, da un supermercato e dalle abitazioni.



Oltre alla vocazione industriale San Salvo è un centro a fortissima vocazione turistica: cosa accadrebbe in caso di guasti, che non sono così rari, con eventuali fumate nere in piena stagione estiva?



Oltre alla salute pubblica a rischio rovineremmo anche l'immagine della cittadina che da anni vanta la bandiera blu d'Europa (titolo che si assegna anche in base alla gestione ambientale).



I sottoscritti non essendo contrari alla cremazione chiedono che venga localizzato in un sito lontano dall'abitato.



Il Comitato Civico Ambientalista di San Salvo



per firmare : http://chng.it/VVBxsJRJyM