Opinione pubblica divisa: comitati e firme... il forno crematorio come via Montegrappa?

Sul banco delle chiacchiere dell'opinione pubblica sansalvese, oggi, è il forno crematorio. Etica, morale e ambientalismo gli argomenti abbracciati dalla tematica. Il punto attualmente saliente sembrerebbe l'opportunità o meno di realizzare la struttura in vicinanza del nuovo polo scolastico, d'altro canto così come la legge prevede andrebbe realizzato all'interno dello spazio cimiteriale. Tema di accordo pare la difesa del diritto umano di voler ridurre in cenere il proprio corpo post morte. Ambientalisti e architetti urbanisti del territorio hanno dato sfogo alle proprie perplessità, la grande area di rispetto ( forse spropositata) del cimitero fu disegnata in una fase di espansione a doppia cifra per il comune di San Salvo, in pochi hanno criticato la scelta di edificare una scuola.

neo comitati pseudo ambientalisti di San Salvo hanno dato vita ad una raccolta firme per poter, come prevede il regolamento comunale, interpellare l' ente comune ( come se le minoranze non volessero/ non avessero prodigato); nella storia recente di San Salvo c'è il riferimento al senso unico istituito in via Monte Grappa: 2000 firme disattese, cittadini residenti inascoltati, nessun giovamento oltre aver imposto la propria idea dell' amministrazione incarica (la stessa di oggi). Forse qualche privato trae vantaggio sulla comunità? Forse. Chi comanda fa legge e rispetta sempre gli impegni... elettorali