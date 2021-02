Il centrosinistra: “L’Amministrazione di centrodestra rinvii i pagamenti di Imu e Tari”

Da alcune settimane il Comune di San Salvo sta inviando ai cittadini le cartelle di pagamento di Imu e Tari.

Premettendo che siamo a favore del pagamento delle tasse SEMPRE, e premettendo che riteniamo che le tasse DEVONO essere pagate da tutti anche e soprattutto al fine di migliorare i servizi tesi al benessere dei cittadini e al decoro della città, riteniamo che in questo periodo storico–economico-sociale che stiamo attraversando a causa della pandemia da Covid-19, il Comune avrebbe dovuto e POTUTO aspettare, prima di inviare ai cittadini le cartelle di Imu e Tari.

La verità è che siamo di fronte ad un'Amministrazione di centrodestra che chiede al Governo di sospendere e/o di rinviare le cartelle di pagamento, quando poi è la stessa Amministrazione comunale che invia ai cittadini i pagamenti da effettuare.

Le cartelle Imu e Tari colpiscono tutti, dal pensionato alle giovani coppie senza tralasciare i lavoratori che sono in cassa integrazione e i titolari di attività commerciali che da mesi aspettano i soldi della Regione Abruzzo.

Alla luce di ciò invitiamo pertanto l'Amministrazione comunale a rinviare il pagamento delle cartelle di Imu e Tari di qualche mese e la invitiamo nel contempo a sollecitare la Giunta regionale di centrodestra a provvedere al pagamento di quanto loro dovuto.

Il centrosinistra dal canto suo sta interloquendo con gli esponenti del centrosinistra al Governo affinché giungano maggiori risorse per i Comuni e per i cittadini.

I Consiglieri comunali di Centrosinistra

Marika Bolognese (Iv)

Antonio Boschetti (Pd)

Gennaro Luciano (Pd)

Gianni Mariotti (Pd)

Fabio Travaglini (Più San Salvo)