In provincia di Chieti effettuati già 14mila vaccini

“Siamo pronti a completare la fase I della vaccinazione e a proseguire nella seconda per gli ultra 80enni con le nuove forniture di dosi promesse dal coordinatore regionale Maurizio Brucchi, di cui in arrivo le prime 4.680”. Il Direttore generale della Asl Thomas Schael fa il punto sulla campagna vaccinale, il cui ritmo è scandito dalla disponibilità di prodotto, somministrato grazie alle équipes costituite da medici ospedalieri e personale del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Sono state già vaccinate 14.000 persone, nonostante i rallentamenti dovuti alle forniture non regolari. Riferiti alla prima fase restano ancora da completare una percentuale minima di operatori sanitari e le categorie rappresentate dagli Ordini Professionali, medici di medicina generale e Federfarma che ne hanno diritto e costantemente sollecitano la vaccinazione. Quasi completata, invece, la copertura dei 100 istituti per anziani presenti in provincia di Chieti, dove sono stati vaccinati ospiti e operatori. Con la disponibilità del prodotto Astra Zeneca è stata anche avviata la campagna per le Forze dell’Ordine, l’Università e le Case Circondariali.

La Asl si è dotata di un piano che prevede 21 punti vaccinali sparsi sul territorio, oltre all’Unità mobile che ha già operato per case di riposo e Rsa e che continuerà a essere impiegata per le persone impossibilitate a raggiungere i suddetti centri.

“La nostra potenzialità è vaccinare fino a 2 mila persone al giorno - aggiunge Schael - grazie alla rete che abbiamo costruito sul territorio. Resta centrale il

tema dell’approvvigionamento dei vaccini, unico vero problema di questa fase, ancora molto acuta, di contrasto alla pandemia, pertanto auspico vivamente che la distribuzione riprenda quota e ci permetta di rispondere alle richieste espresse a gran voce dai cittadini. Noi siamo pronti”.

In questa prima fase le vaccinazioni sono state effettuate a Lanciano, Vasto Chieti e Ortona, ma già da domani sarà estesa anche al Distretto di San Salvo.

Questi i punti vaccinali individuati:

Ex SS. Annunziata a Chieti

Pta di Atessa, Casoli, Guardiagrele e Gissi

Ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona, Atessa

Ambulatori di Igiene di Chieti, Lanciano, Francavilla, Casoli, San Giovanni Teatino, Villa Santa Maria, Vasto, San Salvo e Castiglione M.M.

Poliambulatorio di San Vito

Palamasciangelo Lanciano

Palazzetto dello sport Vasto

Pala UdA Università D’Annunzio.

Per Chieti Scalo la Asl ha chiesto al Comune la disponibilità dell’asilo nido Peter Pan.