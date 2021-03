Cgil. Sergio Sorella è il nuovo segretario Flc Chieti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sergio Sorella è il nuovo segretario generale della Flc-Cgil di Chieti. E' stato eletto dall'assemblea generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza del sindacato teatino. Il nuovo segretario succede a Lorenzo Di Legge, che ha concluso il mandato.

Sorella vanta una esperienza importante in seno al sindacato. Dal 2001 al 2014 è stato segretario Generale Flc Cgil Molise, dal 2010 al 2014 responsabile Organizzazione Cgil Molise, dal 2015 al 2019 presidente Proteo Sapere Nazionale, dal 2019 presidente Proteo Sapere Abruzzo Molise e da febbraio 2020 segretario generale Flc Cgil Teramo. Collabora inoltre con la Flc Cgil Nazionale sui temi della formazione.

"La Cgil Abruzzo Molise, la Flc regionale e la Camera del Lavoro di Chieti ringraziano Di Legge, che continuerà a dare il suo contributo all'organizzazione, per il grande servizio svolto. Per la scuola, in questo momento difficilissimo, servono esperienza, capacità e dedizione, elementi che hanno sempre caratterizzato il percorso sindacale del nuovo segretario. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro".