Nuovo comandante della Polizia Locale a San Salvo

Da questa mattina ha preso servizio Antonio Persich, nuovo comandante della Polizia Locale di San Salvo, che è stato ricevuto dal sindaco Tiziana Magnacca al quale ha augurato buon lavoro.

Era presente il comandante uscente Vincenzo Marchioli, che resta in servizio presso il Corpo della Polizia Locale, per il quale il sindaco Magnacca ha espresso parole di ringraziamento per le attività svolte con impegno e professionalità.