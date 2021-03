Su via Trignina urgono provvedimenti: vetture danneggiate e pericolo per l’ incolumità degli automobilisti

riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione di una utente relativamente a quanto successo nella serata di ieri su via trignina a San Salvo (la strada che collega il casello autostradale con il centro della città)

"Intorno alle 22:00, lungo la via che porta alla pilkington, una serie di autovetture erano accostate con le 4 frecce. In pratica, danneggiate dalle buche presenti sulla strada che si sono allargate con il maltempo degli ultimi giorni.

Personalmente mi trovavo sul posto per soccorrere un parente. Inoltre, i mezzi più pesanti sfrecciavano rischiando di essere investiti.

Già sono state avvertite le forze dell’ordine. Mai ho visto così tante autovetture accostate per un comune motivo. La strada è stata sempre dissestata, nonostante innumerevoli incidenti, non ancora si provvede a nulla. Non vorrei che ci scappasse il morto. Questo parente ha avuto la prontezza di fermarsi, ma pochi attimi sarebbe caduto giù dal primo ponte che si incontra partendo da San salvo.

Le buche si sono allargate pericolosamente. Chiediamo un po’ di attenzione per i lavoratori che la percorrono ogni giorno".