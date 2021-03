A Vasto il concorso letterario In...Chiostro verrà dedicato alla professoressa Marcucci

Dopo aver dato l’ultimo saluto alla stimatissima e compianta Silvana Marcucci, Dirigente e Responsabile del Dipartimento “Scuola e cultura” della Pro Loco “Città del Vasto” APS, il direttivo ha deciso all’unanimità di dedicarle il Concorso letterario “In… Chiostro”, riservato a tutti gli studenti delle scuole medie superiori. Già scelta per presiedere la Commissione giudicatrice del premio, Silvana è stata il fulcro dell’organizzazione del Concorso per la sua profonda esperienza, la grande preparazione, le competenze e la cultura che l’hanno sempre contraddistinta. Pertanto, la Pro Loco “Città del Vasto” APS non poteva non onorare e ricordare, per il presente e per il futuro, la figura e l’immagine di una persona straordinaria che ha sempre messo al centro della propria carriera professionale la scuola e il bene dei ragazzi.