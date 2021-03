Luciano correva sin dalla prima media, durante l’ora di ginnastica, non si stancava mai! Correva spesso in compagnia del mio compagno di classe Francesco e non mi spiegavo, forse perché in quel periodo per me fare sport significava solo ed esclusivamente andare in bicicletta, come insieme riuscivano a correre per quasi un’ora di seguito!

Dopo le scuole medie, le superiori insieme sul pullman che ci portava ogni giorno a Vasto e sempre quella grande passione, per me ciclista un po’strana, per il podismo; sempre insieme ad amici più grandi di lui (poi, successivamente diventati miei compagni di squadra della Podistica S. Salvo) fino ad approdare in Toscana, universitario a Pisa.

Che bello vederlo nei panni di “attore” nel film IL PICCOLO DIAVOLO al fianco di Roberto Benigni.

Nelle vacanze estive a San Salvo i nostri incontri erano quasi sempre …di corsa, ovvero ci si incontrava sul lungomare o nella pista di atletica “P. Mennea” in pantaloncini e scarpette.

Cesario è stato compagno di classe al primo anno delle scuole superiori a Vasto; mi colpiva da subito la sua passione per la musica (cantava a squarciagola le “canzonette” di Bennato) e quella per il calcio; l’esperienza nelle giovanili del Pescara per passare successivamente a giocare come centrocampista in molte squadre del vastese ed anche a San Salvo.

Un giorno ci siamo incontrati in una gara podistica: non ci vedevamo da oltre 20 anni ma la passione per la corsa subito ci ha fatto ritrovare nonostante il notevole lasso di tempo trascorso senza vederci. E così, sempre accompagnato dai due figli anch’essi appassionati di corsa, ci incontravamo spesso la domenica nelle varie gare in giro per l’Abruzzo.

L’altra mattina, due cattive notizie provenienti da L’Aquila e dalla Toscana, annunciavano la salita in cielo di questi due miei amici; due ragazzi sorridenti, sempre con le battute pronte e con lo sport da fare da cornice della loro vita.

Entrambe le vite spezzate: Cesario devastato dal virus che sta mettendo in ginocchio mezzo mondo, Luciano dal male del secolo, che lo ha distrutto in poco più di un mese.