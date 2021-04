'Orientati BCC', evento 'on line' per gli studenti del territorio

- Le opportunità in Europa per i giovani - Annalisa Michetti, Europe Direct Chieti.

- Le opportunità per i giovani in Europa: servizio civile, Erasmus, occasioni di lavoro, studio e volontariato.

- Intelligence delle Cose: i lavori del futuro - Marco Santarelli, Scientific Director ReS On Network London

Intelligence delle Cose: non sono più i dialoghi tra oggetti statici che determinano la nostra realtà quotidiana, ma la capacità con cui tali oggetti riescono a cambiarci automaticamente la vita e sono in connessione con noi, creando dei sistemi sociali. L’Intelligence delle cose è studio delle opportunità digitali, ma anche delle loro vulnerabilità e pericoli. Ed è da qui che si stanno sviluppando i nuovi mestieri per il futuro.

- LA MOTIVAZIONE: Bussola della tua Vocazione - Sara Bodio, Life and Teen Coach, coach umanista specializzata nella fascia di età dei teenagers

Oggi, come mai prima, ai ragazzi viene data la possibilità di disegnare il proprio futuro, scegliendo di assecondare sogni e aspirazioni. Questa opportunità si cala in un contesto in cui la molteplicità di stimoli con cui vengono in contatto disorienta e destabilizza, producendo come effetto la difficoltà a scegliere la strada da imboccare (scelta che viene percepita come rinuncia a percorrerne molte altre). La chiave per i ragazzi è rintracciare la propria personale bussola interiore, fatta di valori, potenzialità, attitudini e abilità, con la quale avviarsi a tracciare il sentiero di un personale progetto di vita autorealizzante.

- Testimonianza: Ciro Greco racconta la storia che lo ha portato a diventare un imprenditore di successo negli Stati Uniti

Ciro Greco, Director of AI - Coveo - New York City

Ciro Greco dopo la laurea in Filosofia e un Dottorato in Neuroscienze cognitive e linguistica presso l’Università di Milano-Bicocca, ha lavorato per 3 anni come post-doc presso l’università di Ghent. Nel 2017, ha fondato insieme ad altri giovani talentuosi, tutti laureati in Filosofia, “Tooso.ai”, una società con sede a San Francisco specializzata in Intelligenza Artificiale e Natural Language Processing. Con la start up Tooso i 3 giovani hanno inventato un sistema innovativo finalizzato ad ottimizzare le ricerche nei motori di ricerca dei siti di e-commerce. Nel 2019, Tooso viene acquisita dalla società nordamericana Coveo. Ciro Greco da allora è responsabile per la società di Intelligenza Artificiale nella sede di New York.

14 E 16 APRILE ORIENTAMENTO INDIVIDUALE

Oltre alla Plenaria quest’anno la BCC darà la possibilità ai ragazzi che ne faranno richiesta di effettuare dei colloqui individuali di orientamento informativo con una professionista esperta di orientamento. Gli incontri della durata di 30 minuti l’uno si terranno nelle giornate del 14 e 16 aprile di pomeriggio. I colloqui individuali saranno divisi in due tipologie: quelli per i ragazzi in cerca di occupazione e quelli per i ragazzi che proseguiranno gli studi, quindi orientamento informativo universitario. Anche i colloqui individuali vanno prenotati scrivendo una mail alla segreteria organizzativa all’indirizzo info@commasrl.com.

La partecipazione all’evento in ogni sua forma è completamente gratuito.