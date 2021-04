Dalla Regione 100.000 euro per la riqualificazione di Via Roma e Via Istonia

La Regione Abruzzo ha concesso un contributo di 100mila euro, a fronte di una spesa prevista di 300mila euro, per la realizzazione dei lavori di miglioramento, riqualificazione e potenziamento delle opere di urbanizzazione con efficientamento energetico che interesseranno via Roma e via Istonia.

Ne dà notizia il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

“A essere interessate le due arterie principali all’ingresso del centro urbano. L’intervento predisposto dal nostro ufficio tecnico – spiega il sindaco –consentirà di migliorare la sicurezza stradale e il flusso veicolare, in particolare nel periodo scolastico, realizzando anche nuovi parcheggi”.

Lavori - si evidenzia nella nota informativa diffusa da palazzo di città - che favoriranno il collegamento tra la villa comunale e il centro cittadino con una maggiore connessione agli spazi verdi per favorire anche la passeggiata, con attraversamenti pedonali ben illuminati e segnalati anche attraverso l’installazione di sensori che rilevano la presenza di pedoni.

“L’intervento del Comune di San Salvo - conclude il sindaco - ha ottenuto il punteggio massimo per il livello di progettazione ed è il primo comune con una popolazione di ventimila abitanti. San Salvo è stato tra i pochi comuni abruzzesi con un elevato numero di abitanti a vedersi aggiudicato il finanziamento, segno della ottima capacità di programmazione dell’Amministrazione comunale e di progettazione dei nostri uffici, che ringrazio per il lavoro quotidiano a servizio della città”.