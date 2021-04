Il bilancio di previsione in agenda al prossimo Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria in videoconferenza per giovedì 22 aprile alle ore 9:00 in prima convocazione ed eventuale seconda per venerdì 23 sempre alla stessa ora.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

1. Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza (sedute consiliari del 30/12/2020- 12/02/2021- 01/04/2021);

2. Programmazione triennale LL.PP. 2021-2023 ed elenco annuale 2021 - Approvazione;

3. Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercantale - Variazioni ed

integrazioni;

4. Imposta municipale propria - Conferma aliquote per l'anno 2021;

5. Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro – Approvazione;

6. Legge n. 131/83 – Determinazione quantità aree da destinare a residenza, attività produttive terziarie e relativo prezzo di cessione - Anno 2021;

7. Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n.

267/2000);

8. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

9. Approvazione Regolamento per la disciplina del referendum consultivo comunale;

10. Miglioramento ed ampliamento parcheggi del bocciodromo cessione aree con perequazione urbanistica ai sensi dell’art. 57 N.T.A. del P.R.G. Ditta Antares Costruzioni – Approvazione definitiva;

11. Realizzazione di un mini parcheggio in via Duca degli Abruzzi I stralcio

12. Approvazione progetto definitivo in variante al P.R.G. seconda seduta – Approvazione definitiva.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.