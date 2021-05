"Aiutaci ad Aiutare" 22 e 23 Maggio 2021

Nuova chiamata alla solidarieta' dalla Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone di Vasto con l'iniziativa "Aiutaci ad aiutare" una buona occasione per compiere un gesto concreto di vicinanza e di fraternita' verso quanti si trovano nello stato di bisogno,anche a causa della pandemia.

L'appuntamento e' per sabato 22 e domenica 23 maggio 2021 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto.Nel corso delle Sante Messe di sabato 22 (ore 19:00) e domenica 23 (ore 7:30-10:00-11:15-19:00) all'ingresso della Chiesa sara' collocato un banchetto dove consegnare prodotti a lunga conservazione (alimenti per l'infanzia,pelati,legumi,tonno,riso,olio,latte,pasta e carne in scatola) oppure un'offerta in denaro.Il denaro e i prodotti alimentari saranno distribuiti dagli stessi confratelli secondo le necessità che saranno segnalate di volta in volta dal parroco don Domenico Spagnoli.Per chi volesse inviare un'offerta puo' utilizzare anche il segente iban:IT18I08189779100000000008841.