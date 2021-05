Gli agenti della Polizia Locale a lezione di tecniche di difesa

“Abbiamo la necessità di avere in strada agenti della Polizia Locale sempre più aggiornati e addestrati ai compiti ai quali sono chiamati per ragioni di servizio. Per queste considerazioni, su impulso del sindaco Tiziana Magnacca e in accordo con il comandante Antonio Persich, abbiamo predisposto il primo corso di difesa personale che ha riguardato tutti gli agenti”.

E' quanto dichiara l’assessore alla Sicurezza, Fabio Raspa, nel commentare l’attività che sta svolgendo in questi giorni il Comando della Polizia Locale di San Salvo sia nelle tecniche di difesa personale e sia di aggiornamento professionale nei settori del commercio, dell’edilizia e dell’ambiente.

Il corso di addestramento e qualificazione di difesa personale prevede una serie di lezioni tenuta dal maestro Maurizio Colonna. Vengono illustrate tecniche di ammanettamento, l’utilizzo dello spray antiaggressione e il corretto utilizzo della mazzetta di segnalazione.