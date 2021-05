Vengono celebrati all'aperto, al cospetto della Chiesa di San Giuseppe, i funerali del Dottor Roberto Festa, spentosi lunedì scorso a seguito dell'incidente stradale avvenuto sulla Statale 16 alla Marina.

In tanti si ritrovano in piazza per rendere l'estremo saluto allo stimato pediatra.

Qui la diretta video del rito funebre