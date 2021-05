Il commosso saluto al dottor Roberto Festa: ha lasciato un segno a San Salvo

Ha lasciato un segno importante, tangibile, nella comunità sansalvese, il Dottor Roberto Festa. La dimostrazione oggi pomeriggio, in occasione dei funerali celebrati all'aperto, in piazza San Vitale, al cospetto della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe.

In tanti hanno voluto essere presenti, rendendo l'estremo saluto e l'omaggio allo stimato pediatra sansalvese – avrebbe compiuto 70 anni a luglio - spentosi lunedì scorso a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto sulla Statale 16 Adriatica alla Marina e manifestando vicinanza e partecipazione al grande dolore della famiglia, ed in particolare della moglie Angela e della sorella Lina. Un dolore condiviso da un po' tutta San Salvo.

“Tanti lo hanno incontrato, quasi un terzo di San Salvo ha avuto modo in quarant'anni di attività di avere un rapporto con lui, parliamo di quasi 1.500 bambini. Hanno conosciuto la sua disponibilità, la sua accortezza, la tenerezza e l'attenzione per gli altri”, ha detto, senza nascondere la sua commozione, il parroco Don Raimondo Artese, all'omelia del rito funebre.

Tra i presenti, in fascia tricolore, il sindaco Tiziana Magnacca (per l'occasione proclamata la giornata di lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta al palazzo municipale). In piazza anche una rappresentanza dell'Horse Team con i cavalli – l'equitazione era una delle sue grandi passioni.

“Un sorriso sempre pronto, uno sguardo sempre attento. E così ti penseremo, così ti ricorderemo. Ciao zio Roberto”, il saluto dei nipoti. Su di un cartellone, poi, i messaggi di tanti bimbi, suoi pazienti tra calorosi ringraziamenti ed autentici omaggi e, alla fine, dopo diverse ed accorate testimonianze e ricordi di un uomo gentile e perbene.