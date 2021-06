San Salvo Marina, dal 1° luglio tornano i parcheggi a pagamento

Dal prossimo 1° luglio e fino al 31 agosto (fascia oraria 8-20) tornano a pagamento i parcheggi delimitati dalle strisce blu a San Salvo Marina.

Queste le tariffe: 50 centesimi all'ora o frazione di ora, 3 euro per l'intera giornata. Sarà possibile, come nelle estati scorse, sottoscrivere abbonamenti, a cadenza settimanale o stagionale. La tariffa settimanale è di 14 euro, quella stagionale, riservata ai soli residenti di San Salvo, di 15 euro (il proprietario dell'auto deve avere la residenza in città). Ulteriore opportunità, riservata agli over 65 residenti è l'abbonamento simbolico a 5 euro.

Nell'ordinanza del Comandante della Polizia Locale Antonio Persich, inoltre, si evidenzia la possibilità per i titolari dei lidi di acquistare 15 abbonamenti a 20 euro.