Giulio Ciccone in maglia azzurra: sarà alle Olimpiadi di Tokyo 2021

“Che bello, che onore. Un sogno che si realizza. Rappresentare il mio paese nei prossimi giochi olimpici a Tokyo è una soddisfazione enorme. Una di quelle che lasciano un segno indelebile”.

Giulio Ciccone, ciclista abruzzese di Chieti, sprizza gioia da tutti i pori per l’ufficializzazione della sua presenza nel gruppo azzurro selezionato dal ct Davide Cassani per la partecipazione alle Olimpiadi 2021. Ciccone, nato a Chieti il 20 dicembre 1994, è professionista dal 2016, ha caratteristiche di scalatore ed ha vinto alcune tappe al Giro d’Italia indossando anche la maglia gialla al Tour de France. E’ cresciuto a Brecciarola, frazione della città capoluogo di provincia, e la sua passione per la corsa sulle due ruote, fatta di sacrificio e grande determinazione l’hanno portato dalle esperienze dilettantistiche ai successi più importanti.

Assieme all’abruzzese saranno alla competizione mondiale a cinque cerchi Vincenzo Nibali, compagno di squadra alla Trek Segafredo del ciclista teatino, Damiano Caruso, Alberto Bettiol e Gianni Moscon.

“Ci vediamo presto in azzurro!“, conclude Ciccone.