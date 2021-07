Nastro rosso sulle imbarcazioni per "Diecimila vele contro la violenza sulle donne"

E' ' Diecimila vele contro la violenza sulle donne - Cambiamo rotta insieme ' il nome dell'iniziativa flash mob nazionale del settore della nautica che si terrà domenica 4 luglio , ideata dall'associazione di promozione sociale "Diecimila vele di solidarietà" di La Spezia.

Prevista la partecipazione della quasi totalità dei circoli e delle associazioni nautiche, porti e approdi turistici d'Abruzzo.

"L'evento - ha detto nel corso della presentazione ufficiale avvenuta a Pescara il presidente di Assonautica Pescara Francesco Di Filippo - si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia e vedrà imbarcazioni a vela, a motore, catamarani, lungo tutte le coste italiane, uscire in mare issando un nastro rosso . Assonautica di Pescara ha voluto soltanto mettere a sistema tutte le associazioni, gli approdi e i porti turistici abruzzesi che hanno aderito in maniera entusiastica. Il messaggio è che tutti insieme dobbiamo lavorare come fa un team su una barca a vela per raggiungere l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e porre fine a questo flagello, come lo ha definito l'Onu, che è la violenza sulle donne".