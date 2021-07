Scontro Tir-furgone sulla Trignina, interviene l'eliambulanza

A causa di un incidente, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla Statale 650 “di Fondo Valle Trigno”, all’altezza del km 73,900 a San Salvo, all'altezza del bivio per Montenero.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli, tra cui un mezzo pesante, causando il ferimento di due persone.

Il traffico viene temporaneamente deviato su viabilità locale.

Sul posto sono presenti gli operatori di soccorso (è dovuta arrivare in zona l'eliambulanza del 118), le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per gli interventi del caso e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

L'autista del furgone è stato trasferito al 'Santo Spirito' di Pescara, il conducente del furgone al 'San Timoteo' di Termoli.