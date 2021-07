Sono una semplice giovane cittadina di questa città, che oggi si è decisa a scrivere qui, con la speranza che tutti voi, condividiate il mio pensiero, ma che soprattutto, il mio messaggio arrivi a chi di "dovere". Bisogna garantire sicurezza ai cittadini, ed anche se per la maggior parte dei casi viene rispettata, credo che non sia ancora abbastanza. Il mio riferimento verte sull'attraversamento della SS16, o meglio sul tratto che collega San Salvo a San Salvo Marina; ricordiamo inoltre la tragedia avvenuta poco tempo fa, la quale ci ha portato via il nostro amato pediatra, il Dottor Roberto Festa. Ed è per questo che mi chiedo: "perchè non ancora si prendono provvedimenti"?

Spesso scendo in bici, percorro la pista ciclabile e quando arrivo in quel punto ho il terrore nell'attraversare, perchè è così, le macchine non si fermano, e tu rimani lì ad aspettare e sperare che passi senza essere investito. Come me, quanti ragazzi/bambini passano lì? Quante mamme hanno paura magari di lasciare i propri figli scendere al mare da soli?

Non c'è alcun dubbio, bisogna fare qualcosa, ma subito!