Soccorso in mare con tavole sup, la Guardia Costiera al fianco dei bagnini

Sè tenuto nella mattinata di ieri presso il Lido Fernando di Vasto Marina l’addestramento di alcuni bagnini dell’Associazione Lifeguard – Compagnia del Mare di Pescara, per l’esecuzione di soccorso in mare con tavole sup.

L’attività formativa ha visto impegnati 10 bagnini e 3 istruttori della Lifeguard per circa 5 ore durante le quali sono state trattate varie materie teorico pratiche connesse alla conduzione in sicurezza della tavola allo stato attuale al fianco del classico pattino di salvataggio.

Cenni di meteorologia, tipologia di onde e correnti marine con conseguenti studi sull’affronto degli stessi elementi marini, tecniche di recupero di persona cosciente e persona incosciente mediante la tavola nonché messa in sicurezza del malcapitato sono stati i principali argomenti trattati prima di vedere in azione i bagnini in acqua, alla presenza del personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto che ha assistito ad alcune prove pratiche riscontrando un grande entusiasmo da parte dei partecipanti al corso.

La stessa Guardia Costiera vastese ha elogiato l’Associazione Lifeguard per la professionalità e la dedizione dimostrata nella preparazione e formazione dei bagnini sono da sempre impegnati in prima linea ad affrontare le emergenze più immediate e vicine alla costa sotto il coordinamento dell’Autorità Marittima.