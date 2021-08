Ferragosto, il messaggio del sindaco Magnacca

Covid con numeri in aumento, caldo con temperature da record, incendi quasi sempre dolosi, rottura della rete idrica.

Il Ferragosto arriva quest'anno nelle nostre case preceduto da infausti accadimenti. È un po’ difficile poter augurare ai residenti e ai turisti buona festa dell’Assunta. Ma non voglio e non posso esimermi per la vicinanza e l’affetto che provo per ognuno di voi. Vi sono sempre vicina con il cuore e la mente.

Dovrebbero essere giorni di riposo e divertimento, eppure siamo presi da sofferenza e rabbia nel dover sopportare questi disagi, che saranno risolti, per restituirci il piacere di vivere questo tempo in pienezza.

Un augurio speciale a chi è a lavoro per il benessere di tutti noi, sono i nostri eroi.

Vi abbraccio e rinnovo il mio buon Ferragosto.

TIZIANA MAGNACCA Sindaco di San Salvo