Ricordo del dottor Roberto Festa

Tre mesi fa ci lasciava il dottor Roberto Festa, travolto da un'auto sulle strisce pedonali della Statale 16 Adriatica a San Salvo Marina, a ridosso della rotonda.

Lui era uno stimato professionista e veramente una grande persona!

La sua tragica morte ha colpito tutta la cittadinanza,tristezza e dolore sono ancora presenti in tutti noi che preghiamo per lui e il suo ricordo vivrà per sempre!

Ci auguriamo che incidenti del genere non si verifichino più.