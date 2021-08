Lo Sporting Academy apre le iscrizioni per l’anno 2021/22 il 7 settembre OpenDay al Tomeo

L’estate sta finendo e ricominciano le attività sportive e ricreative destinate a bambini e ragazzi. Oltre al percorso formativo della scuola, per un sano sviluppo della persona, durante la crescita, è importante avere la possibilità di praticare sport. In particolare nell’ età preadolescenziale e puberale gli stimoli psicofisici aumentano le capacità cognitive e relazionali. Lo Sporting San Salvo inizia l’anno accademico 2021/22: dal 3 settembre aprono le iscrizioni allo Sporting Academy. Il giorno 7 settembre presso lo Stadio Tomeo ci sarà l’ OpenDay: una pomeriggio dedicato per ritrovarsi con i tesserati e per dare modo di visionare l’ambiente ai nuovi arrivi ( Nb: per partecipare all’ OpenDay è necessario compilare il “modulo di responsabilità” da parte dei genitori. Per evitare lunghe file all’ ingresso si invita a scaricare il file e presentarsi con la documentazione già completa). L’impegnò della società rimane quello di costruire un contesto dove poter crescere dei Campioni di Vita e di Sport, il luogo dove coltivare il Talento