A proposito di manutenzione urbana

Dopo lo strombazzamento mediatico che l’Amministrazione Comunale di San Salvo ha riservato all’utilizzo sperimentale offerto dal costruttore del ciclomotore elettrico denominato Duck (leggi:) a tutt’oggi, salvo mia distrazione, non è dato sapere altro.

Nessuna comunicazione ufficiale, nemmeno dal Servizio Manutenzione cui il veicolo era stato affidato per l’opportuna sperimentazione e al quale mi ero permesso di suggerire (leggi:) di utilizzare il mezzo per una non più rinviabile ricognizione di tutto il territorio cittadino per l’individuazione di ogni situazione critica fra tutte le sue varie componenti.

Nel frattempo è già passato un bel po’ dal termine previsto per l’uso in comodato gratuito di Duck.

A questo punto la domanda… sorge spontanea, avrebbe detto un noto giornalista televisivo: «Che ne è stato e/o che ne sarà di Duck?»

Ma so già che difficilmente seguirà una risposta… se bisogna credere ai precedenti.