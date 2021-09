Cambio della guardia al Circomare: saluta Perfido, arriva Varone

Si è concluso oggi il percorso del Comandante Francesca Perfido al Comando della Guardia Costiera di Vasto.

La cerimonia, svolta a porte chiuse, si è svolta sul piazzale adiacente la Sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo a Punta Penna, cerimonia nel corso della quale è stata recitata la formula del passaggio di consegne alla presenza del Capo del Compartimento Marittimo C.F. Cosmo Forte.

Il nuovo Comandante, il T.V. (CP) Stefano Varone, assume il comando, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

Il Comandante Perfido ringrazia il suo Equipaggio per il sostegno, le amministrazioni civiche, gli enti e le società tutte per il supporto prestato e per la collaborazione che non è mai venuta meno, nonché la cittadinanza per l’accoglienza riservata.