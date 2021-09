Dài, che forse ce la facciamo!

Con molto piacere ho letto (imparando così alcuni fondamentali riferimenti normativi) quanto autorevolmente espresso su queste stesse pagine virtuali dalla Presidente del WWF della Zona Frentana e Costa Teatina in merito al malaugurato progetto di abbattimento dei pini della villa comunale di San Salvo (leggi). Per quanto ovvio, mi preme precisare che la mia soddisfazione non deriva certamente dal fatto che l’articolo citato in qualche modo avalli anche l’opinione da me espressa in merito, pur non avendo io competenze specifiche. Sono lieto, cioè, non perché ‘avevo ragione’, ma perché se, come ora sembra credibile, la minaccia in danno dei pini e di tutta la cittadinanza di San Salvo non dovrebbe trovare concreta attuazione.

Ciò vuol dire, in conclusione, che ogni tanto dare pubblicità ai propri pensieri e coinvolgere l’opinione pubblica può davvero conseguire effetti concreti.

E allora non mi resta che rinnovare l’invito a tutti i frequentatori di questo sito (meno male che c’è!) di utilizzarlo con convinzione per segnalare ogni eventuale disservizio o anomalia che d’ora in poi riscontreranno nella vita quotidiana qui a San Salvo.