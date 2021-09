Si è spento Luciano Lapenna, sindaco a Vasto dal 2006 al 2016

Dolore e costernazione, a Vasto e nel territorio, per la morte di Luciano Lapenna.

E' stato sindaco a Vasto per due mandati, dal 2006 al 2016, in precedenza consigliere regionale e poi anche presidente dell'Anci Abruzzo. Aveva 68 anni e si è spento per un male incurabile.

"Una grave perdita per l'intera comunità. Non ci sono parole per colmare il vuoto lasciato da un uomo sincero e sempre disponibile - è scritto in una nota del Comune -. Tutta l'Amministrazione comunale si unisce al dolore della moglie Bianca, del fratello Patrizio e di tutta la famiglia".

