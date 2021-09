Morte Lapenna: il ricordo di Magnacca, Marchese e Mariotti

Numerosi i messaggi di cordoglio, in particolare dal fronte politico, che arrivano in queste ore per la scomparsa di Luciano Lapenna, ex sindaco di Vasto.

Tra i tanti quelli del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, e dei suoi predecessori, Gabriele Marchese ed Arnaldo Mariotti.

Tiziana Magnacca: "Ciao Luciano! Grazie per avermi accolta con gentilezza e rispetto nella comunità politica del territorio quando, un po’ spaventata dalle responsabilità che mi attendevano, ho iniziato il mio percorso di amministratore. Abbiamo deciso un po’ di cose assieme, guidati dal tuo buon senso e dalla tua capacità di mediazione, una su tutte l’arretramento della SS16. Sempre attento, come tutti gli uomini di profilo pubblico che vengono dalla scuola dei grandi Partiti della Prima Repubblica, al nostro territorio, per il quale mi chiamavi anche quando non eri più sindaco, e mi redarguivi e,spesso, mi invitati ad alzare le ‘antenne’, timoroso che i centri di potere centrali potessero spogliarci di ulteriori servizi e presidi. Con te perdiamo un punto di riferimento, anche solo per un confronto o per uno scontro (pacatamente, ma ne abbiamo avuti anche noi!). Io, personalmente, non ti dimenticherò mai. Ciao Luciano, che la terra ti sia lieve".

Gabriele Marchese: "Ci siamo conosciuti da ragazzi, ci univa la passione per la politica, avevamo sete di giustizia e per questo volevamo cambiare il mondo. Con la passione che ci ha contraddistinto, il lavoro, l'impegno di tanti di noi, siamo riusciti a dare riscatto alle fasce sociali più deboli, ai lavoratori. Quante riunioni, assemblee, manifestazioni, scioperi, per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio e affermare i diritti della nostra gente. Queste esperienze ci hanno permesso di crescere e maturare ed essere credibili per il nostro impegno istituzionale. Impegno svolto con dignità e onore, mettendo al primo posto il bene pubblico. Luciano è stato questo e tanto altro ancora, lasciando il segno della sua esistenza. Buon viaggio Luciano, ci mancherai. Un forte abbraccio a Bianca e a Patrizio".

Arnaldo Mariotti: "Addio caro Compagno, fratello in politica, sempre dalla parte dei più deboli. Sempre contro ogni e tutte le ingiustizie. Una vita, seppur breve, vissuta intensamente e come Tu hai sempre scelto di viverla. Ho incontrato Luciano giovanissimo ma già iscritto al Partito Comunista e militante nel territorio interno del vastese. Se chiudo gli occhi mi riappare un quadretto che amo ricordare: Luciano, il Compagno Balilla e Patrizio, ancora ragazzino, che annunciavano il mio comizio dopo averlo preparato e montate accuratamente le trombe. Luciano è stato un grande protagonista della politica nel vastese ed in Abruzzo. La sua esclusiva caratteristica? L'affettuosità che sapeva sprigionare e coltivare nei rapporti politici anche quando diventava scontro tra diverse visioni. È una grande ingiustizia che Tu abbia lasciato questa terra prima di me. Un abbraccio affettuoso a Bianca, Patrizio e tutti i familiari".