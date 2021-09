Riscontri positivi in Sevel dopo l'incontro con Carlos Tavares

"Stamattina abbiamo incontrato il CEO del gruppo Stellantis Carlos Tavares, in visita presso il nostro stabilimento Sevel insieme alla direzione aziendale, dove ha riscontrato positivamente la possibilità del raggiungimento del target obbiettivi/performance dello stabilimento biennio 2020/21.- ha dichiarato Gianluca Gagliardi segretario Fismic/Confsal - È stato ribadito che Sevel come era il pilastro di FCA prima della fusione, deve rimanere tale anche per il futuro del nuovo gruppo Stellantis , con l'obiettivo di continuare a lavorare insieme per il bene del Plant e di tutte le sue maestranze, in modo di ridurre i costi , aumentando la qualità del nostro prodotto raggiungendo gli obbiettivi previsti per il 2022 , cercando di consolidare la leadership dei veicoli commerciali e aumentare le quote di mercato nei confronti dei competitors, in primis Ford e Volkswagen."



"Resta un grosso problema la mancanza dei semiconduttori per il biennio 2021/2022 , dovuto da un'unica azienda situata in Malesia che ha gestito male in fase di pandemia la realizzazione degli stessi.- conclude Gianluca Gagliardi-

L'A.D. Tavares ha ribadito la priorità del gruppo di proteggere i dipendenti Stellantis e ha affermato che la nascita dello stabilimento polacco a Gliwice , deve essere visto come un opportunità contro i nostri diretti competitors e non come un ostacolo."