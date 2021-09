Tavares in visita presso lo stabilimento Sevel

Questa mattina alle ore 8:00 Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, è arrivato in elicotterio per far visita allo stabilimento SEVEL di Atessa. La fusione tra i gruppi Psa e Fca ha generato Stellantis e tra i principali artefici troviamo l'attuale Ammistratore Delegato.

Spesso in visita negli altri stabilimenti del gruppo ma è la sua prima volta in Val di Sangro, in mattinata incontrerà anche i rappresentanti sindacali aziendali. I lavoratori attendono con ansia l'esito di questo incontro per aver chiarezza sull'attività lavorativa e sul futuro aziendale.