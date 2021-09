A partire da questa sera alle ore 22:15 riparte la sospensione dell'attività lavorativa in SEVEL che interesserà i 3 turni lavorativi fino a domani, 9 settembre, alle ore 22:15. Le cause sono sempre dovute alla mancanza di materiale all'interno dello stabilimento come già comunicato dall'azienda dopo l'incontro con l'Amministratore Delegato Carlos Tavares.