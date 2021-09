Pronta a gennaio la nuova Scuola dell'Infanzia in via Verdi

Ai primi di gennaio verrà consegnata ai bambini e alle famiglie di San Salvo la nuova Scuola dell’infanzia in corso di realizzazione in via Verdi.

Ad annunciarlo il sindaco Tiziana Magnacca dopo il sopralluogo congiunto con l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini, Franco Masciulli, responsabile comunale dei Lavori Pubblici e i progettisti Massimo Rossetti, Antonio D’Onofrio e Luca Soria al cantiere dove si sta realizzando la scuola accogliente quanto sicura.

“Nuova scuola dell’infanzia che completa il polo scolastico realizzato in questo quartiere così giovane. Un edificio classificato nZEB, ovvero ‘edifici a energia quasi zero’ per il suo impatto rispetto all’ambiente. Tante le novità – illustra il sindaco – che rendono moderna, innovativa ed efficiente questa scuola in costruzione secondo i nuovi indici antisismici, con aule dai grandi spazi, e ogni aula sarà dotata di servizi igienici, riscaldamento al pavimento, con uno spazio refettorio adeguato al numero dei bambini ospitati. Questa sarà una scuola che non costerà un centesimo e che si autoalimenterà con i pannelli fotovoltaici”.

“I nostri figli – aggiunge il sindaco – sono la cosa più importante che abbiamo e di cui dobbiamo prenderci cura. Tra le priorità della nostra Amministrazione comunale è proprio la cura della scuola dove trascorrono i nostri ragazzi il maggior tempo e dove socializzano ed è per questo che devono essere sicure”.

Scuola interamente coperta dal punto di vista finanziario grazie ai mutui Bei contratti dal Governo nazionale con l’Europa, per favorire l’edilizia scolastica per un milione e 900mila euro e 100mila euro che dovevano essere a carico del Comune sono stati poi ristorati dal Gse (Gestione servizi elettrici) per l’efficientamento energetico nella valutazione del progetto presentato.

L’assessore Travaglini spiega: “La struttura è costituita da oltre mille metri quadri con fondazioni su pali che annullano il pericolo di cedimenti, isolamento delle mura esterne a cappotto con pannelli di lana di roccia, finestre in pvc con triplo vetro stratificato basso emissivo di sicurezza. Copertura a legno lamellare a vista, impianto fotovoltaico sulla copertura e impianto di ventilazione controllata per il ricircolo dell’aria in base alla norme anti Covid, riscaldamento al

pavimento”.

L’assessore Travaglini specifica come tutte le nuove scuole, negli interventi di questi ultimi anni, si è posta grande alla sicurezza degli edifici attraverso la qualità dell’edilizia scolastica ripensando agli spazi delle scuole in una funzione didattica al pari passo con il benessere in cui si opera. Ma, in modo particolare, una scuola realizzata a basso impatto ambientale e quindi sostenibile per l’utilizzo dei materiali. Infine questa scuola ha cinque aule destinate ad accogliere i bambini, spazi comuni enormi e la possibilità di effettuare il servizio mensa con un solo turno, con una cura degli ambienti esterni con la realizzazione di percorsi sensoriali, orti didattici oltre a un piccolo anfiteatro a gradoni che potrebbe essere usata anche come aula per lezioni all’aperto.

Lavori della nuova scuola dell’infanzia in via Verdi vedono al lavoro un’associazione temporanea di imprese composta da Edilflorio, Fossaceca e F.lli Di Carlo.