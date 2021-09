Confronto tra Sasi e sindaci alla Sorgente del Verde di Fara San Martino

Ieri, presso la Sorgente del Verde a Fara San Martino si sono riuniti i sidaci di oltre 40 comuni insieme al presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe per far il punto della situazione sulla situazione legata alla risorsa idrica e per analizzare i disagi per la mancanza d'acqua

“Grazie per aver risposto così numerosi al nostro invito – ha esordito il presidente Gianfranco Basterebbe – è importante stabilire e continuare un confronto chiaro sulla reale situazione, perciò siamo qui, alla sorgente che da sola copre l’81 per cento degli utenti e che ora è davvero ai minimi termini. Noi stiamo andando avanti con i progetti, la parola d’ordine per i prossimi mesi sarà efficientamento ovvero rendere efficienti le condotte con un lavoro approfondito di ricerca perdita, interventi che hanno già prodotto risultati tangibili”.

Presenti all'incontro anche Fabrizio Talone, responsabile servizio adduzione e captazione della Sasi insieme a Pio D’Ippolito responsabile dell’area tecnica della Sasi.

"Abbiamo potuto verificare, insieme ai tecnici, l’attuale stato dì disponibilità e le prospettive dell’immediato futuro. - ha dichiarato Alfonso Ottaviano sindaco di Scerni in una comunicazione social- La situazione è molto delicata con una portata di gran lunga al di sotto del necessario per garantire la normale erogazione. Confidiamo nell’impegno e nella collaborazione di tutti per tornare il prima possibile alla normalità."

Le foto dell'incontro di ieri sono presi e presenti sulla pagina Facebook del Comune di Scerni.