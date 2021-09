Assolto l'uomo che investì la "nonnina dei cani"

Risale al 7 luglio 2018 il tragico incidente della "nonnina dei cani", Maria Barducci, che in quella data perse la vita a seguito di un incidente in Via Istonia, di fronte alla villa comunale, dopo esser stata investita da un Fiorino guidato da I.G.. La situazione fu subito grave e trasportata in eliambulanza presso l'ospedale di Pescara ma morì per le varie ferite gravi riportate durante l'impatto. A tre anni dalla vicenda, ieri pomeriggio il giudice Stefania Izzi ha assolto l'uomo alla guida del mezzo perché il fatto non costituisce reato..

L'Avv. Maria Grazia Tana a difesa dell'imputato I.G. ha dichiarato che il suo assistito si è trovato, per motivi estranei a ogni suo obbligo di diligenza nella oggettiva impossibilità di "avvistare" la povera vittima e di coglierne tempestivamente i movimenti attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile. Ciò perché la signora Barducci ha attraversato improvvisamente la strada - non sulle strisce pedonali- ma dopo 6 metri da esse, utilizzando un varco esistente tra due auto regolarmente parcheggiate , di cui la prima era una Jeep Renegade di altezza di m. 1,70, che impediva la vista del pedone.