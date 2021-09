Movimento per l’unità del Centrosinistra: le primarie, il solo modo, per avere il candidato unico

Nella serata di ieri, 25 settembre, si è riunito in piazza a San Salvo il Movimento per l’unità del Centro Sinistra. Giovanni Mariotti, Osvaldo Menna e Gabriele Marchese chiedono alle forze del centro sinistra di adoperare il metodo delle primarie, come strumento, per garantire una vera unità. Nessuna contrapposizione a Fabio Travaglini nominato come candidato sindaco da una parte dell' ipotetica coalizione, d’altro canto le liste di San Salvo Democratica, Cambiamo San Salvo, Forti e gentili e Avanti San Salvo trovano nella persona di Giovanni Mariotti il papabile oppositore al centro destra Sansalvese. Praticamente in mancanza delle primarie non ci sarà il candidato unico nel centrosinistra, invece, eventualmente, a seguito alle primarie si avrà un "rappresentante unico e realmente condiviso" che potrà provare a battere nelle urne l’attuale amministrazione in carica.