Buon pareggio del San Salvo, 0-0 con la Casolana nella prima di campionato

Questa la formazione del San Salvo messa in campo da Mister Zeytulae: Cattafesta Lorenzo, Frasca Andrea, Izzi Daniele, Di Pietro Giampiero, Minervino Giuseppe, Luongo Giovanni, Pollutri Andrea, Farina Danilo, Battista Samuel, Di Pietro Stefano, D’ Alessandro Enrico. A disposizione: Corvino Luca, Di Tella Matteo, Giuliano Ferdinando, Menna Denny, D’Aulerio Francesco, Dzierwa Janusz, Turchi Nicolò, Seck Mamadou, Faye Saihou.

Partita ben giocata dalle due formazioni. I padroni di casa forse leggermente rispetto agli ospiti della Casolana. Non ci sono state occasioni nitide da gol ( se non una di Mamadou che sfiora il palo alla metà del secondo tempo) ma diverse azioni offensive e cross interessanti in piena area di rigore durante le due fasi di gioco e da parte delle due compagini. Non si è trovato modo di sbloccare il risultato che rimane fermo sullo 0-0, dunque un giusto pareggio che assegna così 1 meritato punto ad entrambe le squadre.