Il meteo nei prossimi giorni: dai prossimi giorni assaggio autunnale

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A San Salvo oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, con presenza di qualche nube in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C. Mare poco mosso.

Domani nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con possibilità di pioggia debole in giornata e con attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata. La temperatura massima che si registrerà domani sarà di 24°C, la minima di 20°C. Mare mosso.

Auguriamo buona giornata a tutti dalla redazione di Sansalvo.net