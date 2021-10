"Non c'è salute senza salute mentale"

Dall'8 al 10 ottobre in occasione della Giornata mondiale della salute mentale servizi gratuiti dedicati alla salute mentale: visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.

Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale (10 ottobre 2021), coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa e i presidi dedicati alla salute mentale per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile (visite psichiatriche, counselling psicologico, test di valutazione del rischio di depressione, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo).



Questi gli appuntamenti previsti in provincia di Chieti



Clinica psichiatrica - Ospedale di Chieti – Dipartimento di salute mentale

Tipologia di servizio offerto: colloqui telefonici con lo psichiatra

N.B. Il colloquio avrà una durata di 20 minuti e potrà essere seguito da successivo colloquio in presenza qualora necessario.

Date: 8 e 9 ottobre 2021

Orario: dalle 10.00 alle 12.00

Numero da chiamare il giorno del colloquio: 0871.357192

Non serve la prenotazione



Centro di salute mentale di Lanciano – Dipartimento di salute mentale

Tipologia di servizio offerto: colloqui telefonici con lo psichiatra

Date: 8 e 9 ottobre 2021

Orario: dalle 12.00 alle 14.00

Numeri da chiamare il giorno del colloquio: 0872.706622 - 0872.706478

Non serve la prenotazione



Centro di salute mentale di Vasto - Dipartimento di salute mentale

Tipologia di servizio offerto: test autosomministrato

N.B. Sarà necessario fornire i dati personali e un recapito telefonico al fine di comunicare l’esito del test che sarà fornito dopo l’elaborazione.

Data: 9 ottobre 2021

Luogo: Centro salute mentale di Vasto con sede nell'ospedale "San Pio"

Orario: dalle 9.00 alle 12.00

Non serve la prenotazione

Obiettivo di questa iniziativa giunta alla sua 8a edizione è sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. La pandemia Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, depressione, disturbi del sonno, panici e post-traumatici da stress.

Questi disturbi impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti: personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Portano spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono guaribili.

Laddove non sia ottenibile la guarigione, possono essere adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze.

I servizi offerti nelle giornate dell'8, 9, 10 ottobre sono consultabili a partire dal 27 settembre 2021 sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione: entra nel sito e clicca sul banner in home page “consulta i servizi offerti”. Potrai visualizzare l’elenco dei presidi aderenti e i servizi che offrono.

N.B. I presidi, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire all’iniziativa e quali servizi offrire.

Con il patrocinio di:

Cittadinanzattiva

Progetto Itaca

SINPF Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia

SIPG Società Italiana di Psichiatria Geriatrica

SIP Società Italiana di Psichiatria